Mutirão de limpeza em Mafra retirou cerca de três caçambas repletas de lixo

Um exemplo de que união faz a força aconteceu no último sábado (28), no Conjunto Habitacional Santa Terezinha II, no bairro Amola Flecha.

Equipe da Prefeitura de Mafra, munida de caminhão caçamba e máquina esteve no local, das 14 às 17h30, para promover a limpeza de entulhos da área de preservação permanente (APP) pertencente ao município e seus arredores. Também foi feita a instalação de uma lixeira de grande porte para ser utilizada pelos moradores para depósito de lixo.

A comunidade local colaborou com a ação ajudando com o recolhimento do lixo. Ao todo foram retiradas três caçambas repletas de entulhos, resíduos e rejeitos.

Mais ações

A prefeitura ainda realizou a limpeza e desentupimento dos bueiros de águas pluviais e foi feita a substituição de todas as lâmpadas queimadas da iluminação pública. O ouvidor-municipal Nereu Martins Carvalho destacou a importância da participação da comunidade neste processo e na sua continuidade. “Com a instalação da lixeira esperamos que os moradores do conjunto depositem ali seu lixo, não deixando que o mesmo fique acumulado nas ruas e calçadas. Agradeço a colaboração de todos que participaram junto conosco desse mutirão de limpeza”, disse, já lembrando que a ouvidoria municipal é um canal direto de comunicação entre o cidadão e a administração municipal. Nereu se lembrou de agradecer ainda apoiadores da ação: “Agradeço Irineu Girardi, que doou a lixeira. Evanir Anselmo Weber, da Deletra Painéis que forneceu a impressão de outdoors. Madeireira EK que doou chapas de compensado, Mercado Schmidt que doou sacos de lixo e refrigerantes e à Seluma”.

