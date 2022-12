NASF-ab faz balanço das atividades com o Grupo KIDS

Em 2022 o Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF-ab – iniciou atividades do Grupo KIDS, atendendo durante o ano cerca de 50 crianças dos ESFs CAIC, Vista Alegre, Restinga e Vila Nova.

O grupo tem por objetivo trazer conhecimentos de forma lúdica para as crianças sobre alimentação saudável, prática de atividade física e manejo das emoções. A psicóloga Débora Popadiuk, explica a razão de desenvolver este grupo. “A ideia iniciou devido ao aumento expressivo no número de encaminhamentos de crianças com dificuldades de lidar com suas emoções e de terem hábitos saudáveis. Dessa forma, de maneira preventiva, o grupo serve como uma ponte para o desenvolvimento destes hábitos, evitando assim o adoecimento posterior destas crianças”, disse.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dinâmica

Os atendimentos são realizados com a presença de profissional de Educação Física, Nutricionista, Psicóloga e estagiárias de Educação Física e de Nutrição. A atividade ocorreu mensalmente no CEDUP e as crianças acessaram a atividade por meio de encaminhamentos das suas Estratégias de Saúde da Família.