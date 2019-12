O projeto “Trem do Bem – Voluntariado Rumo” realizará no sábado (dia 07), das 13h às 18h, na quadra da escola Mario Goeldner, em Mafra, o evento voluntário Natal do Bem aberto à comunidade. Terá algodão doce, pipoca, picolé, brinquedos, pintura no rosto e a visita do Papai Noel. Prestigie com a sua família.

- Publicidade -