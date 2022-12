Natal do Circo Social em Mafra impressiona o público; entrada é gratuita

O Natal Encantado do Circo Social continua até o dia 23 na Rua São João, nº 178, Centro I Baixada, em Mafra, a 100 metros da Delegacia Regional. O horário é das 19h às 22 horas com entrada gratuita.

O evento tem inúmeras atrações para as crianças e toda família com muitas novidades e surpresas para os visitantes.

Além da decoração externa com luzes e cenários, no local também há a casa do Papai Noel, presépio, super salão Jurassic World com presença de dinossauros e ainda a sala de vídeo 3D montada sob o motorhome do Papai Noel, numa viagem mágica de magia e esperança.

O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração preparada por muito carinho pelos voluntários do Circo Social e colaboração dos parceiros.

ADOTE UMA CARTINHA

As cartinhas das crianças de Rio Negro e Mafra já estão disponíveis no Circo Social e podem ser adotadas por quem deseja atender aos singelos pedidos.

Para ajudar basta ir até o Circo Social e escolher a cartinha que deseja adotar. É possível adotar mais de uma cartinha se desejar. Não há limites para a bondade!

É possível ver antecipadamente as cartinhas no Facebook no álbum “Cartinhas para o Papai Noel 2022” no link www.facebook.com/projetocircosocial

Informações: (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou 98496-1539 (WhatsApp)