Natal do Circo Social está disponível para visitação em Mafra

🎅💚❤️🎉 Na noite desta terça-feira foi realizada a abertura do Natal do Circo Social. O evento teve um belo show de fogos, a tão aguardada chegada do Papai e Mamãe Noel com carreata e diversas atrações. Todos foram recebidos na casa do Papai Noel e receberam um presente após um abraço carinhoso.

O Natal do Circo Social fica na Rua São João, 178, Centro I Baixada, em Mafra, a 100 metros da Delegacia Regional.

A ação possui várias atrações para toda a família. Além da decoração externa com luzes e cenários, no local também há a casa do Papai Noel, presépio, garagem da alegria, campanha de adoção de cartinhas e muito mais.

A decoração ficará disponível para visitação até o dia 23/12, com horário de visita diariamente das 19h30 às 22h. O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração preparada por muito carinho pelos voluntários do Circo Social.