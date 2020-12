Natal Encantado do Circo Social já está disponível ao público

Na noite desta quarta-feira (09) ocorreu a abertura oficial do Natal Encantado do Circo Social. Seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, o evento teve como atrações um belo show com fogos de artifício, presença do Papai Noel e a abertura de todos os setores que foram preparados no local. O Circo Social agradece pelo importante apoio recebido da empresa Casa do Foguete.

Além da decoração externa com luzes e cenários, no local também há a casa do Papai Noel, casa do doce, presépio, sala de vídeo com a história do Natal, feira do livro e o bazar fixo beneficente. A decoração ficará disponível para visitação até o dia 24/12.

Durante o mês de dezembro diversas atrações culturais serão realizadas no local com segurança. A programação pode ser acompanhada no site do Circo Social: www.circosocial.org

O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração. É preciso seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara de proteção facial e distanciamento. Uma família por vez pode acessar os setores.

LOCAL: a sede do Circo Social – onde fica toda a decoração – fica localizada na Rua São João, nº 178, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

Bazar fixo e feira do livro: 9h às 11h / 13h às 17h / 19h às 22h.

9h às 11h / 13h às 17h / 19h às 22h. Decoração de Natal: 19h30 às 22h diariamente até o dia 24/12.

Adote uma cartinha e faça uma criança feliz

O Circo Social também está com a campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Diversas cartinhas para o Papai Noel foram entregues preenchidas na sede do projeto, onde já estão disponíveis para adoção.

As cartinhas podem ser vistas no local e também no site do Circo Social (www.circosocial.org) ou na página do Facebook (www.facebook.com/projetocircosocial). Cada doador solidário pode adotar uma ou mais cartinhas e tornar o Natal de uma criança carente ainda mais feliz.

A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente na sede do Circo Social, ou podem ser entregues diretamente para a criança atendida com os dados repassados através do projeto. Os pedidos das crianças são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados, cestas de natal e até materiais escolares.

