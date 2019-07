Natureza e preservação da vida foram trabalhados por alunos da escola Evaldo Steidel

Alunos do Jardim I e II, da Professora Ivanirde Fátima Peters Krajewsky, da EMEB Evaldo Steidel, da localidade do Saltinho do Canivete, realizaram diversas atividades durante o mês de junho, com o tema “Eu e a natureza interagindo para preservação da vida”. Duas delas destacaram-se. Na primeira, a parceria entre família e escola gerou a exposição de brinquedos feitos pelos pais e filhos com materiais recicláveis/reutilizáveis.

Para o gestor da unidade, Julcir Wisovaty Filho, a atividade foi muito importante, pois além da conscientização os trabalhos ficaram maravilhosos, as crianças adoraram brincar com um brinquedo feito por eles e pela família. “A valorização disso é encantadora”, declarou, agradecendo o empenho e colaboração das famílias nesta parceria.

A outra atividade realizada envolveu a parceria da Epagri, com a participação da extensionista social Ana Paula Kleinschmidt Machado, que aceitou convite da professora Ivanir para ajudar no projeto de construção de mandala e no trabalho com plantas medicinais. Segundo ela “é sempre motivo de alegria e satisfação o trabalho com hortas escolares e com plantas medicinais”.

Ana Paula explicou que o tema foi abordado de forma lúdica, através de contação de história. “Chegamos ao imaginário infantil com informações e estimulando o interesse sobre plantas medicinais, chás que fazem parte do conhecimento empírico dos pais e avós, valorizando o saber popular e buscando proporcionar aos alunos contato com as plantas e sintonia com o que a natureza pode nos oferecer”, declarou.