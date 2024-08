Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, às 20h, terá stand-up no Cineplus Emacite com um dos melhores humoristas do Brasil.

Venha se divertir com Alorino Jr. Prepare-se para uma noite de risadas sem fim!

Garanta seu ingresso e venha rir até a barriga doer! 😆

🎟️ Ingressos à venda no Disk Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/7454/26-08-2024/sc/mafra/alorino-jr-o-bom-e-velho-show-de-humor