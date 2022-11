Neste sábado terá “Bazar dos Dois Reais” em Mafra

Neste sábado (dia 12) será realizado mais uma edição do grande Bazar dos Dois Reais do Circo Social. O evento ocorrerá das 08 às 17h na sede do projeto com estoque 100% renovado.

Esta é uma edição extra do bazar beneficente, atendendo aos pedidos dos frequentadores e visando complementar a receita necessária para realização do circuito de Natal proposto para todo o mês de dezembro.

Estarão à disposição da população inúmeras opções de roupas, calçados, e artigos em geral com o preço único de R$ 2,00 a peça, e ainda inúmeras opções de móveis e eletrodomésticos com preços imperdíveis.

Terá reposição constante do estoque para evitar aglomerações, bem como diversas salas e ambientes para melhor organização e apreciação de todos.

A renda do bazar será destinada às ações beneficentes da campanha Natal Encantado, que são realizadas em Mafra e Rio Negro pelo Circo Social, com atendimento programado para mais de 3.000 crianças de 26 comunidades.

Serão aceitos como formas de pagamento: dinheiro, Pix, cartão débito e cartão de crédito.

Prestigie e colabore!