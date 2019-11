Neste sábado terá Corrida Noturna em Mafra

As provas acontecem a partir das 19h45 e os motoristas devem estar atentos às ruas que estarão bloqueadas neste período

A 6ª Corrida Noturna “Prof. João Martin Hau Neto” acontece neste sábado juntamente com a 1ª Corrida Kids Noturna. A concentração será na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, na Avenida Coronel Severiano Maia. A largada da Corrida Kids acontece antes, às 19h45min e a largada para a corrida de 7 km está prevista para as 21h.

INSCRIÇÕES E RETIRADA DE KITS

Já são mais de 250 inscritos, entre adultos e crianças. As inscrições para a Corrida Kids ainda podem ser feitas das 13h30min às 17h, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado a instituições beneficentes do município.

Para os adultos, as inscrições encerraram na sexta-feira e a retirada de kits de corrida acontece neste sábado, no mesmo local e horário, e deverá ser feita individualmente. Cada inscrito deverá apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de pagamento, originais. A retirada de kits por terceiros somente será autorizada mediante apresentação de documentação original e confirmação de inscrição do participante.

FIQUE ATENTO ÀS MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Diversas ruas estarão fechadas no período da corrida, das 19 às 23h deste sábado, 23 de novembro. Por isso, os motoristas devem ficar atentos, evitando circular nas proximidades das ruas que acolhem os percursos da corrida.

As ruas e praça que farão parte do evento são: Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua Gabriel Dequech, Rua Felipe Schmidt e Rua Tenente Ary Rauen (até o retorno em frente ao Espaço Álamos). Os motoristas devem procurar rotas alternativas neste período.

Para seguir até Rio Negro é necessário seguir pela Av. Frederico Heyse, passando pela antiga prefeitura, seguindo então pela Rua Vitorino Bacelar, virando à direita na Rua Dr. Getúlio Vargas e seguindo pela Rua Benemérito Pedro Kuss para tomar as pontes Rodrigo Ajace ou Dr. Dinis Assis Henning.

Maiores informações pelo telefone (47) 3642-0488.