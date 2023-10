Nível elevado do rio Bandeira leva à interdição de ponte e fechamento da Rua Dr. José Boiteux

Nesta tarde, 8, a Rua Dr. José Boiteux, nas proximidades do Supermercado MIG, foi fechada devido ao aumento do nível do Rio Bandeira. A elevação do rio afetou a ponte na rua, levando à interdição por motivos de segurança. A Defesa Civil juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Trânsito tomaram medidas imediatas para garantir a segurança da população. Pedestres e motoristas foram orientados a evitar a área até que a situação se normalize. Mais informações durante o dia.

