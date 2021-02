No planalto norte Mafra é o município que mais vacinou contra a Covid-19

Na região foram aplicadas 3.874 doses, no estado foram 70.558

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) divulgou nesta terça-feira (2) um balanço da imunização contra a Covid-19 no estado. Santa Catarina já aplicou 70.558 doses, na região do Planalto Norte foram 3.874 doses e Mafra 836.

Mafra lidera o número de doses aplicadas na região seguida de Canoinhas (698) e São Bento Sul (613).

Das 70.558 pessoas imunizadas no estado 61.114 foram profissionais de saúde, 6.310 pessoas idosas, 2.874 população indígena e 260 pessoas com deficiência.

Ainda na terça-feira a Secretaria de Saúde de Santa Catarina iniciou a distribuição para as Regionais da Saúde (Grande Florianópolis, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó, Criciúma, Araranguá, Mafra, Lages, Rio do Sul e São Miguel do Oeste) de mais doses da vacina Sinovac/CoronaVac.

