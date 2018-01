Noite Mexicana será realizada no Restaurante Vitorino

Além da diversidade da culinária mexicana, a noite também contará com drinks especiais e música ao vivo

Na noite de 26 de janeiro, o Restaurante Vitorino vai fazer uma viagem ao México! Vem aí a Noite Mexicana! O evento temático vai trazer pratos mexicanos que vão encantar o paladares e os olhos dos participantes por apenas R$ 39,90. Guacamole, burritos, nachos, tacos, quesadillas estão entre as diversas iguarias da culinária mexicana que serão servidas à vontade no buffet.

Para completar a noite no universo mexicano, não poderia faltar as tradicionais bebidas como a tequila e drinks especiais. Para finalizar a noite que será embalada com música ao vivo, o Restaurante Vitorino preparou também um cardápio de sobremesas mexicanas que serão servidas a parte para adoçar a noite caliente.

INGRESSOS

Os ingressos para a Noite Mexicana podem ser adquiridos no Restaurante Vitorino e na recepção do Hotel Emacite Flex, anexo ao restaurante. O jantar temático custa R$ 39,90 por pessoa e terá início às 19h30. Os ingressos são limitados. Os interessados podem ter mais informações através dos telefones (47) 3641 7799 e (47) 9 8497 5002 (Whatsapp).

NOITE HAVAIANA

Preparem-se para mais uma noite temática inesquecível: vem aí a Noite Havaiana! Em 23 de fevereiro o Restaurante Vitorino vai trazer comidas e bebidas típicas do Havaí para Riomafra. Mais informações em breve.