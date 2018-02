Notícia do leitor: pedras soltas dificultam o trânsito no bairro Jardim América

Moradora do Jardim América, em Mafra, relata a situação das ruas no bairro. “A cada três meses são colocadas pedras nas ruas do bairro Jardim América. E gastam mais dinheiro do que fazerem um asfalto nas ruas. A Rua José Bartneck foi empedrada e as pedras estão todas soltas. Moto não passa por causa das pedras que estão totalmente soltas. Os carros passam e vira só em pó. Quando chove, ao invés de pó vira só buraco”.

