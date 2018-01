Notou a diferença? Fatura da Celesc está com novo visual e mais segura contra fraudes

A partir deste mês de janeiro, os consumidores de energia elétrica em Santa Catarina recebem a fatura da conta de luz com cara nova. Entre as mudanças que a Celesc fez no layout da fatura estão o aumento no tamanho da letra e a reorganização das informações para que fiquem mais claras ao cliente. A companhia também passa a trazer o aviso de débito em destaque para alertar sobre eventuais inadimplências, além de um código de barras mais visível. As reformulações deixaram até o custo de impressão mais baixo, gerando economia para todos.

O chefe do departamento de Gestão de Clientes e Receitas da Celesc, Cristiano Ghisi, explica que as mudanças vieram atender a uma demanda da distribuidora, mas também a sugestões dos próprios clientes, sempre no intuito de facilitar a comunicação com o consumidor. “Nossa fatura está com o layout mais moderno, limpo e com destaque para as informações que são de fato necessárias, deixando a leitura e o entendimento dos dados mais fácil”, disse.

O verso da fatura também sofreu alterações e, agora, traz detalhes sobre os canais oficiais de atendimento da Celesc. O espaço ainda será utilizado para campanhas de marketing e anúncios importantes à população, além de trazer os dados de leitura do medidor.

“Por estar com um layout mais claro e organizado com características bastante próprias, a nova fatura da Celesc se torna mais confiável, uma vez que todas as mudanças, juntas, contribuem para deixar a fatura mais difícil de ser copiada”, afirma o chefe da Divisão de Faturamento, Irineu Antônio. Ele acredita que as mudanças irão dificultar as fraudes na fatura, ou seja, o cliente poderá ficar ainda mais seguro.

