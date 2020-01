Nova diretoria assume a Associação dos Bombeiros Comunitários de Mafra

Tomou posse nessa quarta-feira (15) a nova diretoria da Associação Comunitária de Bombeiros de Mafra. Os novos diretores ficarão à frente da entidade no biênio 2020/2021. A Associação será presidida pelo advogado Nelson Roque Dias Paz.

BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Implementado em 1996 pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) o programa bombeiro comunitário, possibilita a pessoas da comunidade exercerem serviço voluntário à instituição na qualidade de “Bombeiro Comunitário”.

Os interessados precisam cumprir uma capacitação mínima: o Curso Básico de Atendimento a Emergências (CBAE) e o Curso de Formação de Bombeiros Comunitários (CFBC). Após a conclusão de ambos os cursos com aproveitamento, além da obtenção de parecer favorável pela Coordenação do Serviço Comunitário do quartel onde o curso foi realizado, o participante será declarado “Bombeiro Comunitário”, quando poderá atuar como voluntário no Corpo de Bombeiros auxiliando o efetivo militar.

O Bombeiro Comunitário ativo poderá atuar também como brigadista particular em todo o estado de Santa Catarina.