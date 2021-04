Nova empresa vai gerar entre 20 e 30 empregos diretos em Mafra

Compartilhar no Facebook

O município de Mafra receberá num prazo de seis meses, uma nova empresa. Trata-se da concessionária Jeep, empresa do Grupo Cordial, que atenderá os municípios da região do Planalto Norte Catarinense, além de Rio Negro (PR).

A boa notícia foi dada na manhã desta sexta-feira, dia 1º de abril, ao Prefeito Emerson Maas, durante visita dos diretores do grupo, Alvanir Fernando Zuse, Annelise Zuse e Fernando Adolfo Zuse.

Para instalação da Jeep em Mafra estão previstos investimentos da ordem de R$ 3 milhões, para reforma, construção e instalação da concessionária e a geração entre 20 e 30 empregos diretos, fora os empregos indiretos. O Grupo Cordial atua no mercado de concessionárias há 29 anos, com as marcas Jeep, Fiat, Hyunday, Citroen e Peugeot.

O Prefeito Emerson Maas falou da sua alegria em receber tão boa notícia. “Estamos muito felizes em receber mais uma empresa, com a perspectiva de geração de novos empregos e renda, sendo mais um passo para a transformação de Mafra em cidade empreendedora”, declarou.

A Concessionária Jeep funcionará no bairro Jardim América, onde funcionava a antiga MAVEL.

