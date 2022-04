Nova modalidade de golpe é aplicada em Mafra

A Pol√≠cia Militar de Mafra recebeu nos √ļltimos dias v√°rias den√ļncias de uma nova modalidade de golpe que vem sendo aplicada contra comerciantes, industri√°rios e todo tipo de empreendedores.

Ap√≥s conseguirem dados do seu empreendimento, atrav√©s de suas pr√≥prias postagens em redes sociais, principalmente no Facebook e no Google, os golpistas enviam mensagens ou √°udios, ou mesmo efetuam liga√ß√£o telef√īnica, fazendo se passar por associado do Comando Vermelho ou outro do g√™nero PCC, etc. Depois passam a fazer amea√ßas dizendo que a v√≠tima tem feito den√ļncias de pontos de tr√°ficos pr√≥ximo ao seu estabelecimento e que est√£o prontos para invadir o seu estabelecimento e matar todos.

Após apavorarem a vítima dizem que ao invés da vingança podem resolver através de depósito ou transferência de valores em dinheiro, via PIX ou outro meio. No entanto, não existe ninguém monitorando o seu estabelecimento. O teu endereço, horário de funcionamento, Whatsapp, telefone e o seu nome foram conseguidos através do anuncio que você mesmo postou nas mídias sociais.

A PM orienta que quando receber esse tipo de liga√ß√£o ou mensagens de texto e/ou √°udio, desligue e/ou fa√ßa o bloqueio do n√ļmero ou usu√°rio que est√° tentando lhe aplicar um golpe, e ap√≥s registre um Boletim de Ocorr√™ncia, que pode ser de maneira online. √Č importante o registro de boletim, pois as pol√≠cias disp√Ķem de equipes especializadas em investiga√ß√£o de cybercrimes.