Novamente população forma enorme fila para atendimento na Caixa Econômica de Mafra

Não é só nas cidades maiores que a população está se aglomerando em filas em frente à Caixa Econômica Federal. Em Mafra, nesta segunda-feira (7) novamente a fila no banco, que é responsável pelo pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 do governo federal, chegou até a rua Marechal Floriano Peixoto como pode ser observado numa das fotos. Já a outra fila, na rua Mathias Piechnick (que dá acesso a Caixa), também chegou quase na esquina da antiga Farmácia Viva a Vida.

Quem passou pelo local pode observar que não existia controle algum de distanciamento entre as pessoas. As autoridades de saúde indicam uma distância 1,5 a 2 metros.

Dos cidadãos que estavam ali, a sua grande maioria, queria informação sobre o pagamento e o saque do auxílio emergencial.

O grande questionamento se faz é: O que adiantou o governo do estado confinar as pessoas em casa por mais de 15 dias, se agora, estamos atingindo o maior pico da pandemia, elas se aglomeram em filas de bancos, lotéricas, farmácias e supermercados?

OUTROS BANCOS

A fila nas calçadas não é uma exclusividade da Caixa, muito menos de Mafra, outros bancos do município, assim como de Rio Negro, também estão com esse “problema”. As filas viraram rotina nas instituições bancárias das duas cidades durante essa pandemia da Covid-19, principalmente neste período de início de mês. É comum vermos as pessoas na porta das agências aguardando atendimento, e muitas vezes sem respeitar o distanciamento.

Não é só na caixa. Segundo relatos, também na segunda-feira 04, um senhor que aguardava na fila do Bradesco, desmaiou por duas vezes, onde as algumas funcionárias de uma loja vizinha do banco, teria chamado os bombeiros para prestar o atendimento ao idoso, segundo uma das testemunhas declarou: “…nós chamamos o rapaz do banco, pra atender ele primeiro, o senhor disse que tinha que retirar o pagamento pra pagar o aluguel…”

É lamentável que situações como estas estejam ocorrendo também em Riomafra, sem a devida fiscalização e assistência aos usuários, que ficam aglomerados nas filas, totalmente contrário as normas recomendadas pelas autoridades sanitárias.