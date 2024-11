Novembro Azul: ESFs de Mafra reforçam ações para prevenção da saúde do homem

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma), de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Portanto, em Mafra, a Secretaria de Saúde, evidencia neste mês de novembro, a importância dos cuidados com a saúde do homem, direcionada principalmente à prevenção ao câncer de próstata.

Saúde sim. Preconceito não

Se há na família alguém que tenha tido câncer de próstata, deve-se começar o preventivo mais cedo, a partir dos 45 anos. Se não tem nenhum histórico na família, recomenda-se começar aos 50 anos.

O prefeito Emerson Maas enfatiza a importância dos exames preventivos para os homens, lembrando que o preconceito ainda é a principal barreira a ser superada. “O exame não faz com que o homem perca a masculinidade. O foco está na realização do preventivo. É fundamental que as pessoas tenham conhecimento e informação sobre as ações que estão sendo implementadas na área da saúde municipal. Com a disseminação de informação, sabemos que juntos teremos uma sociedade mais saudável”.

Prevenção à saúde do homem

Durante este mês de novembro, as ESFs (Estratégias de Saúde da Família) estão fazendo um atendimento diferenciado aos homens, visando os cuidados com a saúde masculina e reforçando a importância da prevenção, com a intensificação da realização de testes rápidos para Hepatite B e C, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e glicemia.

A Secretaria Municipal de Saúde faz um convite aos homens para comparecerem às unidades de saúde para realizarem exames, consultas médicas e odontológicas e se informarem sobre como levar uma vida saudável. Para ser atendido, deve-se marcar consulta diretamente na unidade de ESF do seu bairro por agendamento durante o dia da semana. Vale lembrar que sete unidades possuem horário estendido: ESF Caic, Vila Nova, Restinga, Central, Jardim América, Faxinal e Bela Vista. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a ESF para buscar orientações específicas. A comunidade deve ficar atenta nos grupos de WhatsApp ou nos contatos da ESF, onde podem ser atualizadas novas ações.

Programação Novembro Azul nas ESFs