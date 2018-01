Novo Cedup de Mafra será inaugurado em fevereiro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uma obra esperada há tempos pela população mafrense finalmente foi concluída. Após várias promessas de políticos que usaram a obra como palanque eleitoral o novo Centro de Educação Profissionalizante, Cedup de Mafra, será entregue a população agora no mês de fevereiro.

A obra tinha prazo de execução para o ano de 2014 mais ficou paralisada por dois anos sendo retomada apenas em 2016 e sendo finalizada agora em 2018. Custou cerca de R$ 11 milhões. A primeira fase consumiu R$ 7,1 milhões e 70% da obra foi executada, posteriormente foram investidos pelo Governo do Estado outros R$ 2,7 milhões para sua conclusão, após uma nova licitação. A estrutura da unidade precisou ser remodelada, pois sofreu depredação no tempo que ficou parada.

O novo Cedup tem uma área construída de 5.529,50m², com capacidade para receber mais de três mil alunos, em 12 salas de aula, seis laboratórios básicos, dois laboratórios específicos, biblioteca e ala poliesportiva. Antes o Cedup funcionava no prédio anexo ao Colégio/ Escola Estadual Barão de Antonina.

MATRÍCULAS

As matrículas para os cursos já estão à disposição dos interessados e as inscrições estarão abertas a partir do dia 1º até o dia 7 de fevereiro. Os cursos são de Administração (um ano e seis meses), Meio Ambiente (um ano e seis meses), Agropecuária (três anos), Logística (um ano) e Vendas (um ano). As aulas serão no período da noite, das 18h30min às 22h.

Para fazer a matrícula é necessário a documentação do aluno – cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio; do RG; CPF; certidão de casamento; comprovante de residência; carteira de vacina e foto 3×4. Menores de idade devem estar acompanhados de responsável legal. Os cursos são gratuitos e as informações podem ser obtidas pelo telefone: (47) 3647.0564.