Novo delegado regional da Polícia Civil visita prefeito Maas

Para alinhar um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Mafra, quanto a Segurança Pública, esteve visitando o Prefeito Emerson Maas, na manhã de quinta-feira, dia 18, o novo delegado regional de Mafra, Cassiano Tiburski.

Eles abordaram a questão das possíveis contribuições do município para com a segurança pública e da polícia para com o município. Tiburski é natural de Rio Negro e assumiu o cargo em dezembro de 2023, vindo da Divisão de Investigação Criminal, cargo exercido também em Mafra.