A Prefeitura de Mafra informa que o horário de atendimento do setor de agendamentos da Policlínica Municipal mudou. Passou a ser das 7h30min às 12 e das 13 às 16 horas, o mesmo horário da Farmácia Municipal. Nesse sentido permanecerá fechada para agendamentos no horário do almoço.