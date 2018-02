Novo prazo para conclusão da Rua Gustavo Friedrich

Desta vez, segundo a empreiteira, será finalizada até o dia 31 de março, podendo ter aditivo de atraso devido as condições climáticas, onde deverá ser entregue com todas as sinalizações vertical e horizontal, ou seja, completa

Das várias datas para o término da pavimentação da rua Gustavo Friedrich na Vila Nova, divulgadas pela empresa Bresciane e pela Prefeitura, mais uma data foi divulgada esta semana, para conclusão da mesma. Desta vez, segundo a empreiteira, será finalizada até o dia 31 de março, podendo ter aditivo de atraso devido as condições climáticas, onde deverá ser entregue com todas as sinalizações vertical e horizontal, ou seja, completa. O investimento é de R$ 2.790.231,05 com recursos financiados do BADESC.

Também, segundo a empreiteira que realiza a pavimentação, dez lombadas deverão ser instaladas em toda a via, para diminuir a velocidade dos veículos, resultando em maior segurança na via.

Esta importante obra, quando concluída, melhorará a infraestrutura do bairro mais populoso de Mafra, bem como, importante ligação a diversas comunidades ao centro de Mafra.

Na última quarta-feira 07, os vereadores, Adilson Sabatke (PP), Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), Claudia Maria Bus (PTB), Eder Gielgen (MDP) e Valdir Sokolski (PSB), estiveram acompanhando as obras.