Novo prazo para divulgação das entidades habilitadas para o Fórum Eletivo para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Mafra

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação divulga que está prorrogado o prazo para publicação das entidades habilitadas a participar do Fórum Eletivo para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Mafra (CMDIM), para o mandato 2022-2024. Conforme a Secretaria, ainda existem quatro vagas para entidades não governamentais. De acordo com o calendário, dia 25 de agosto será feita a divulgação e publicação no site da Prefeitura de Mafra das entidades habilitadas a participar do Fórum Eletivo. O prazo para recursos é de 25 a 31 de agosto. No dia 01 de setembro acontece a análise e o parecer final da Comissão Eleitoral sobre o(s) recurso(s), com e publicação no site da Prefeitura.

Eleição

O Fórum eletivo está agendado para ocorrer no dia 02 de setembro, às 14 horas nas dependências do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, localizado na Rua Tupinambás, 100, Vista Alegre – com a condição de haver número de entidades habilitadas maior do que quatro. Em seguida, no dia 05 de setembro, será feita a publicação dos nomes das entidades representantes da sociedade civil eleitas para o mandato 2022-2024, também no site da Prefeitura de Mafra.

Serviço:

O processo eleitoral é regido pelo Edital de Convocação nº 01/2022 – CMDIM Mafra. Os demais aditivos a este edital também estão disponíveis no site da Prefeitura de Mafra. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria do CMDIM pelo e-mail: suas@mafra.sc.gov.br