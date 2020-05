Novos casos de Covid em Riomafra e região aumentam significativamente

Compartilhar no Facebook

O fator preocupante √© que ambos os munic√≠pios pouco testam a popula√ß√£o, somente os suspeitos, o que eleva risco de um grande aumento de infectados, j√° que os assintom√°ticos de vez n√£o s√£o testados e podem estar infectando muitas pessoas diariamente. Entendemos que testes massivos precisam ser feitos principalmente em pessoas assintom√°ticas, para que estas, caso positivo, sejam tamb√©m isolada. Acredita-se que se testes forem feitos nos assintom√°ticos, infelizmente poderemos ter um grande n√ļmero de pessoas infectadas em Riomafra.

O exemplo disto est√° na vizinha cidade de Tr√™s Barras, que est√° fazendo testes maci√ßos em cerca de 5.000 mil pessoas e no entanto, √© o munic√≠pio com maior n√ļmero de infectados na regi√£o 116 casos. Este elevado n√ļmero, certamente tamb√©m √© devido a alta testagem na popula√ß√£o, o que n√£o ocorre por aqui em Riomafra.

Desta forma as autoridades de Rio Negro e Mafra precisam urgentemente investir num elevado n√ļmero de testes, para sabermos a realidade factual da quantidade de riomafrenses contaminados e desta maneira uma forma mais eficiente de controlar a pandemia em nossas cidades.

NA REGIÃO

Ao meio-dia desta √ļltima segunda-feira 25 era anunciado o primeiro √≥bito de coronav√≠rus em Itai√≥polis. Trata-se de um homem de 66 anos, diagnosticado com a doen√ßa no s√°bado 23, que tinha outras comorbidades pr√©-existentes. A fam√≠lia dele continua em isolamento.

Casos em Três Barras não param de surgir, até o fechamento desta edição já eram mais dez novos casos de covid-19 nesta quinta-feira, 28. Agora o município soma 116 pessoas diagnosticadas com o vírus. Destas, 15 já estão recuperadas e liberadas para o convívio social. Para muitos técnicos da área, o município pode ser considerado o epicentro do planalto norte. Porém os casos podem estar aumentando devido a quantidade de testes que estão sendo feitos, ao contrário de muitos outros municípios da região. Cerca de 5.000 novos testes estão sendo feitos no município.

S√£o Bento do Sul conta com 27 casos, um deles encontra-se na UTI e cerca de 10 casos suspeitos.

Rio Negrinho, com nove casos confirmados e cinco suspeitos. Os demais municípios da região continuavam estáveis até o fechamento desta edição.