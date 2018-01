Novos leitos de UTI inaugurados no HSVP não estão credenciados pelo SUS

A UTI que foi inaugurada no dia 16/12 com a presença do governador do estado, segue sem o seu principal objetivo: anteder a maioria da população usuários do SUS

Os 10 novos leitos de UTI do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) ainda não estão credenciados pelo SUS o que impede os usuários do Sistema Único de Saúde de usarem os novos leitos em caso de necessidade. Apenas particulares e convênios podem ser internados nestes novos leitos até o momento. Sendo assim, a população mais carente e necessitada, ainda não pode utilizar a moderna UTI.

Com investimentos de R$ 2,8 milhões do InvestSaúde (Fundo Catarinense de Apoio à Saúde) em uma parceria entre HSVP e o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e da Agência de Fomento de Santa Catarina (Badesc), os 10 novos leitos foram inaugurados no dia 16 de dezembro do ano passando na presença do governador Raimundo Colombo.

A documentação para o credenciamento já foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Saúde e para o Ministério da Saúde, restando agora ao hospital aguardar os trâmites para o credenciamento dos novos leitos pelo SUS.

Estes 10 novos leitos são importantes para o HSVP, que atende 13 municípios aqui da região, aumentando a importância da instituição no atendimento da alta complexidade na região. Hoje o Hospital São Vicente de Paulo já faz atendimento de alta complexidade na área de ortopedia e está pleiteando o credenciamento na área de cirurgia cardíaca.