“O Circo” foi tema de apresentação de Artes no CEM Beija-Flor

Cerca de 40 alunos do 3º ano dos períodos matutino e vespertino do Centro de Educação Municipal Beija-Flor realizaram, nos dia 5 e 6 de novembro, apresentações sobre o tema “O Circo”. Elas variaram em maquetes e apresentações de danças com coreografias circenses. As turmas foram orientadas pela professora de Arte, Marina Witt Stoberl, que trabalhou todas as linguagens da arte com o tema, desde músicas, coreografias, pinturas e malabarismos, entre outros.

Marina explicou que as apresentações resultaram dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula. “Inicialmente fizemos um levantamento de quantas crianças conheciam o circo e descobrimos que apenas 40% delas já haviam tido algum contato anterior”, declarou salientando que a maioria das crianças se identificou com a figura do palhaço. “A resposta dos alunos foi extremamente positiva”, concluiu.

Dentre as atividades desenvolvidas no mês de outubro, constou analisar os artistas circenses, registrar o significado de um dos artistas, como o palhaço, desenhá-lo para posteriormente colorir ou confeccionar um fantoche. Também foram ensaiadas coreografias de músicas circenses que possibilitou aos alunos conhecerem as acrobacias. Foram utilizadas como referências as diretrizes curriculares do município e o Livro Didático Novo Pitanguá.