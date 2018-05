OAB pede aumento no efetivo dos Bombeiros em Mafra e conversão do pelotão da PM em companhia

Todos os municípios do Estado necessitam da chamada de aproximadamente 300 bombeiros remanescentes do último concurso, os esforços visam, especialmente, beneficiar Mafra

No dia 10 de maio de 2018, a Subseção da OAB de Mafra recebeu o comandante da 2ª RBM Lázaro Santin, o comandante do 9º BBM Jorge Adriano Machado Gomes e o comandante do 2º PBM de Mafra Tenente Maicon Eder Motelievicz, para tratar da falta de efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra e da viabilidade de conversão do Pelotão em Companhia em nossa cidade.

Anteriormente várias entidades já haviam por ofício pleiteado a melhora do efetivo, contudo, decorrido o tempo, não se obteve resultado positivo. Para ajudar, a OAB de Mafra pretende convidar a sociedade civil organizada, conjugando esforços para sensibilizar as lideranças Estaduais de cada entidade.

Esta reunião é resultado de outra anterior, realizada no dia 13/04/2018 no Comando Geral CBMSC em Florianópolis, solicitada pela Subseção da OAB de Mafra em conjunto com a Maçonaria local.

Na oportunidade estavam presentes, o sub-comandante geral coronel Vanderlei Vanderlino Vidal, Coronel Alexandre Correia Dutra chefe do estado maior, coronel Lázaro Santin comandante da 2ª RBM, tenente coronel BM César de Assumpção Nunes, coronel Paulo Henrique Hemm, ex-comandante geral da Polícia Militar de Santa Catarina e Lourival de Sá Ribas Junior, representando a Maçonaria. Francisco Kenji Nishioka, presidente da OAB de Mafra, em razão de compromisso de última hora não conseguiu estar presente. Todos se mostraram receptivos e atentos ao problema do efetivo no corpo de bombeiros em Mafra.

Cabe registrar que a reunião junto aos comandantes dos bombeiros no estado foi oportunizada por intermédio do Coronel Paulo Henrique Hemm, o qual já foi comandante da Polícia Militar de Mafra, razão pela qual não se furtou em ajudar, sendo solidário à necessidade do corpo de bombeiros desta cidade.

Com a expectativa positiva da administração dos bombeiros, caberá agora sensibilizar o governo do Estado para atender o chamado da sociedade civil organizada de Mafra, ato que beneficiará inclusive todo Estado, pois, a convocação dos 300 concursados remanescentes é de interesse de todos os catarinenses.