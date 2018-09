Obra na ponte da Vila Ruthes foi concluída nesta semana

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, concluiu nesta semana a reforma da ponte na localidade de Vila Ruthes. Na ocasião foi reformada toda a estrutura e cobertura da ponte com extensão de 16 metros. O objetivo da obra é proporcionar mais acessibilidade e segurança aos munícipes.

Conforme informações da própria secretaria, a obra foi concluída dentro do prazo estipulado. De acordo com o cronograma de ações, estão propostas melhorias nas estradas da Vila Ruthes, Rio Preto, Campo Novo, Avencal do Saltinho e Guapuru.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -