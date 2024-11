Obras continuam nas estradas rurais de Mafra

Como forma de dar condições de trafegabilidade nas estradas do meio rural de Mafra, a secretaria de obras do município mantém constante trabalho de patrolamento e empedramento.

As obras são realizadas por equipes diversas, como forma de abranger um maior número de localidades.

São quilômetros de estradas sendo recuperadas, como a estrada do Matão, na localidade de Saltinho do Canivete, realizadas nesta semana. No mesmo período também foram recuperadas estradas secundárias no Butiá dos Tabordas e a estrada secundária dos kornask em Augusta Vitória.