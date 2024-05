Obras da pista de skate no Jardim América iniciam

Na última sexta-feira, 10, membros da Administração Municipal e do Legislativo, representantes da comunidade skatista e da empresa Key Construction estiveram na Praça Papa João XXIII no Jardim América em Mafra, para assinar a ordem de serviço do início das obras  para construção de Pista de Skate em Praça Pública.

A obra consta do  processo licitatório 007/2023 – Tomada de Preços , com recursos do Financiamento CAIXA/FINISA, no valor de R$ 255 mil. De acordo com os skatistas presentes, esta é uma grande realização para Mafra, pois estavam aguardando há muito tempo, mas agora a ação vai ser concretizada.

A pista tem a dimensão de 25 x 21 m² para a prática esportiva, visando atrair não só moradores locais, como de toda cidade. O início das obras começa nesta segunda-feira, 13 de maio.

Skate para todos

A intenção da Administração Municipal com esta pista é ampliar ainda mais a popularidade deste esporte, que ocupa o segundo lugar em número de praticantes no Brasil, perdendo apenas para o futebol. Dispor de um local para a prática é essencial para atender à demanda dos entusiastas do skate e desempenha um papel crucial ao oferecer um novo espaço, incentivando a descoberta de novos praticantes e promovendo a prática deste esporte.