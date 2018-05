Obras das unidades de educação infantil em Mafra estão evoluindo

As duas creches que o município de Mafra está construindo na Vila Nova e Vila Ivete estão em plena execução. Os engenheiros da prefeitura vistoriaram as obras na última semana constatando a evolução.

A unidade da Vila Ivete, localizada atrás do Residencial Ouro Verde está com 28,37% de obra realizada, com as parede rebocadas, na fase de cobertura. Já a da Vila Nova, localizada no alto da rua Tabelião Juraszeck, está com as paredes sendo levantadas.

PRÓ-INFÂNCIA

As duas unidades de educação infantil estão sendo construídas com recursos do FNDE, através do programa Pró-Infância, no valor total de R$3.769.558,95.

A creche da Vila Ivete terá capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos ou a 188 em turno único. Será construída próxima a EEB tenente Ary Rauen, com área de 1.514,30 m2, ao custo de R$ 1.885.271,07. A empresa vencedora do processo de licitação foi a J. Lopes Construções Ltda.

A da Vila Nova terá a mesma capacidade para atender até 376 crianças e a mesma área construída pela Construtora San Remo Ltda., de 1.514,30 m2, ao custo de R$ 1.884.287,88.

SUPRINDO A DEMANDA

Com as novas unidades de educação infantil o município conseguirá atender a demanda existente nos dois bairros, segundo a Secretária de Educação do Município, Estela Maris Bergamini Machado. “Os esforços estão sendo feitos no sentido de minimizar a necessidade de vagas existentes nesses centros populacionais”, explicou.