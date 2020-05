Obras de melhorias são realizadas na área rural de Mafra

Na Pedra Fina, divisa com Itaiópolis, uma parceria entre os dois municípios permitiu que uma ponte fosse substituída por galerias pluviais com manilhas de metro, com extensão de seis metros

O combate à Covid-19 é a grande prioridade do município de Mafra, mas a manutenção das estradas do interior, construção e recuperação de pontes e bueiros, entre outros serviços pertinentes à pasta da Secretaria de Obras seguem sendo efetuados.

Na última semana foram realizados vários serviços. Na Pedra Fina, divisa com Itaiópolis, uma parceria entre os dois municípios permitiu que uma ponte fosse substituída por galerias pluviais com manilhas de metro, com extensão de seis metros. A parceria entre os dois municípios também permitiu a revitalização da ponte no rio Contagem, com extensão de oito metros, sendo que Mafra forneceu a madeira e Itaiópolis a mão-de-obra.

Outra ponte, sobre o rio Saltinho, na localidade do Saltinho do Canivete, foi totalmente reformada, em seus quatro metros de extensão, em cinco dias, sendo finalizada na última quinta-feira, 7.