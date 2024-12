Obras do Instituto Federal Catarinense em Mafra devem iniciar em 2025

O campus do IFC em Mafra será construído em um terreno de aproximadamente 120 mil m² no bairro Faxinal. As obras devem começar no início de 2025

Na quinta-feira (5), em Brasília, o Governo Federal concretizou a transferência de uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados, localizada no bairro Faxinal, em Mafra, para a construção do novo Campus do Instituto Federal Catarinense (IFC). A área, parte do antigo Aeroporto Municipal Hugo Werner, marca um passo significativo para a educação e o desenvolvimento da região do Planalto Norte Catarinense.

O bairro Faxinal, com grande potencial de crescimento, será palco de um dos maiores investimentos educacionais da história de Mafra. O novo campus do IFC impulsionará o protagonismo da cidade na geração de oportunidades de emprego e renda, alinhando-se à trajetória de progresso do município.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou:

“Em consulta pública realizada em 2023, 80% dos jovens responderam que gostariam de estudar no ensino médio técnico-profissionalizante. Atualmente, apenas 11% dos estudantes brasileiros estão nessa modalidade, enquanto a média da OCDE é de 37%. Os terrenos cedidos hoje fazem parte de uma estratégia nacional para ampliar a oferta e atender essa demanda.”

Prefeito Emerson Maas também comemorou a conquista:

“Essa é uma vitória histórica para Mafra, especialmente para o bairro Faxinal. O Instituto Federal Catarinense vai transformar vidas, abrir portas para o conhecimento e gerar ainda mais desenvolvimento, consolidando Mafra como referência em educação e qualidade de vida no Planalto Norte Catarinense.”

O novo campus reafirma o compromisso de Mafra com o crescimento sustentável, ampliando oportunidades para os jovens e fortalecendo a economia local. Um marco na história do município e na vida de sua comunidade!