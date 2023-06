Obras no interior aconteceram nas comunidades de Rio Preto e Rio do Cedro

As equipes de Obras e Serviços Públicos concentraram ações e maquinários, na semana de 20 de maio a 2 de junho, em trabalhos de patrolamento, empedramento, alargamento e serviço de retroescavadeira na estrada que liga as comunidades de Rio Preto e Bituvinha. Também atuaram na recuperação de estradas do Campo Novo e Rio do Cedro.

Os trabalhos têm tido continuidade e constância tanto nos bairros como nas localidades do meio rural, atendendo a determinações do Prefeito Emerson Maas, de manter as estradas sempre em boas condições, proporcionando qualidade de vida aos moradores.

As datas e os trabalhos realizados no período foram os seguintes: