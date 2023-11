Obras no interior de Mafra têm ritmo intenso

Compartilhar no Facebook

O meio rural de Mafra está recebendo intenso volume de obras para recuperação das estradas, pontes e bueiros que foram totalmente danificados pelas enchentes. Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estão divididas para abranger um maior número de localidades, atendendo consequentemente, maior número de comunidades.

As fotos mostram os trabalhos realizados na estrada do Avencal do Meio, sentido Rio da Areia de Baixo. O Prefeito Emerson Maas agradeceu o trabalho das equipes: “Obrigado a todos pelo excelente trabalho na reconstrução da nossa cidade”.