Obras no meio rural de Mafra seguem em ritmo constante

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Mafra continua seguindo com as ações de recuperação pós enchentes. Na última semana realizou serviços de patrolamento, empedramento, serviços de rolo, recuperação de pontes e bueiros nas seguintes localidades: Estrada geral do Avencal de Cima, sentido dos Beckers; Vila Souza; São Lourenço; Campo São Lourenço e Irara, morro do macaco. Também realizou a recuperação de bueiro da localidade de Pedra Fina, que recebeu novo manilhamento, cabeceiras e empedramento no local.

