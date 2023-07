Obras nos bairros e centro de Mafra continuam acontecendo

Compartilhar no Facebook

Nos primeiros 15 dias de julho a Prefeitura de Mafra realizou diversos trabalhos de melhorias nas ruas do centro e bairros da cidade. As obras foram de pavimentação asfáltica e tubulação na rua Sete de Setembro e na ligação entre a Avenida Cel. José Severiano Maia e a Sete.

As obras nesses locais visam dar uma opção a mais de deslocamento do centro ao Bairro Jardim América. Também foram patroladas outras ruas dos bairros, como ao lado da Rodoviária e atrás da Universidade do Contestado, além de realizada tubulação na Ben. Oscar Amadeu Scholze, na Restinga.