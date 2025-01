Obras são realizadas em Mafra neste início de ano

Com a chegada do novo ano, Mafra se transforma em um verdadeiro canteiro de obras. As secretarias municipais de obras e serviços públicos e a de meio ambiente e desenvolvimento urbano estão dando continuidade às obras do ano passado e realizando outras novas para melhorias tanto na área urbana quanto no interior. Para o prefeito Emerson Maas, “essas ações são essenciais para o desenvolvimento e a qualidade de vida na cidade”.

Acompanhe abaixo o que já foi realizado pela Prefeitura de 07 a 16 de janeiro

TIPO DA OBRA LOCAL DATA Conserto de Tubulação Rua Governador Jorge Lacerda 07/01 Rua Independência 06 e 08/01 Rua Pioneiro João Batista da Costa 08/01 Rua Pereira Oliveira 09/01 Rua José Boiteux 10/01 Rua Campos Sales 13/01 Rua Alípio Siqueira 14/01

TIPO DA OBRA LOCAL DATA Restauração de Ponte Cabeceira de ponte no Avencal 09/01 Ponte de Madeira restaurada na Uvaraneira 16/01

TIPO DA OBRA LOCAL DATA Empedramento e Patrolamento Avencal sentido Rio da Areia 08/01 Estrada Geral sentido Rio da Areia 15/01 Estrada Geral Bela Vista sentido Augusta Vitória 15/01 Rio da Areia 16/01

TIPO DA OBRA LOCAL DATA Tapa Buraco Rua Dom Pedro II 16/01 Rua Pereira Oliveira 16/01 Rua Governador Jorge Lacerda 15/01 Rua Dr. Mathias Piechnick 15/01 Rua Marechal Floriano Peixoto 15/01 Rua Quinze de Novembro 15/01 Praça Hercílio Luz 15/01 Rua Alípio Siqueira 14/01

TIPO DA OBRA LOCAL DATA Patrolamento Rua Alexandre Fleming 13/01