Oficina de Chocolate de Páscoa promove integração social entre idosos em Mafra

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra, por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI), promoveu nos dias 30 e 31 de março a Oficina de Chocolate de Páscoa destinada à terceira idade.

Durante a atividade, as idosas participantes tiveram a oportunidade de aprender a modelar os chocolates de forma artesanal, o que lhes possibilitará confeccionar ovos de Páscoa para suas famílias ou mesmo garantir uma renda extra.

Além disso, a oficina teve como objetivo reforçar a tradição de presentear pessoas queridas com ovos de chocolate, incentivando o fortalecimento de laços afetivos e promovendo momentos de alegria e união entre as famílias. A iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura de Mafra em oferecer atividades que valorizem a terceira idade, estimulando a participação ativa e a integração social dos idosos no município.