Oficina “Pense Grande” foi realizada em Mafra com parceria de instituições

Nos dias 09 e 10 de agosto, uma parceria entre a Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania de Mafra com a Escola de Educação Básica Barão de Antonina, SEBRAE e Telefônica – Fundação VIVO, realizaram a “Oficina Pense Grande”. O workshop foi realizado para 260 alunos do ensino médio, com o objetivo de difundir ideias sobre empreendedorismo e tecnologia digital.

Segundo o Secretário da pasta, Marco Antonio Neidorf (Marquinho Colono) “essa ação foi de extrema importância, pois o empreendedorismo é um tema que está ganhando bastante força nos últimos tempos, e apresentar essas noções básicas sobre o assunto para os jovens é fundamental para que eles despertem interesse e conheçam sobre o assunto”.

Para o prefeito Wellington Bielecki, “Tudo o que contribui para a formação dos nossos jovens que estão começando a entrar no mercado de trabalho é valido para o fortalecimento da sua carreira, ainda mais com a vinda de tantas empresas para o nosso município”.

De acordo com o Sebrae “empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação”.

O PENSE GRANDE

O Pense Grande é um projeto desenvolvido em vários municípios brasileiros, voltado aos jovens de 15 a 29 anos, e é baseado em três estratégias, que segundo a Fundação VIVO são: “a Fortalecer, trabalha com jovens que queiram saber mais sobre o universo do empreendedorismo, oferecendo ferramentas e estratégias para desenvolver soluções em suas comunidades. A segunda, Apoiar, oferecer recursos para que participantes estruturem suas ações. Já a terceira e última estratégia, a Fortalecer, busca apoio junto a instituições e iniciativas. ”Para a Fundação Vivo “O Pense Grande” é um programa de difusão da cultura do empreendedorismo, de impacto social com tecnologia digital a jovens brasileiros”.