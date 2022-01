Oficinas culturais em Mafra estão com inscrições abertas

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e as mensalidades variam entre R$ 60,00, R$ 70,00 e R$ 90,00, dependendo do curso escolhido

Já estão abertas as inscrições para as oficinas culturais na Associação Amigos da Cultura Mafrense (AACM), em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Serão oferecidos os seguintes cursos:

– Pilates

– Jazz infantil e adulto

– Música (violão, teclado, ukulelê)

– Pintura em tela e tecido

– Pintura em madeira

– Corte e costura

– Fios (tricô, crochê e bordados)

– Tricô à máquina

– Patchcolagem

– Arte em vidro

– Feltro

– E.V.A.

– Fuxico

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e as mensalidades variam entre R$ 60,00, R$ 70,00 e R$ 90,00, dependendo do curso escolhido. As aulas iniciam em 01/02/2022. As vagas são limitadas.

Mais informações na AACM, pelo telefone 3642-0488,. As Oficinas Culturais acontecem na Rua Marechal Deodoro, em frente ao colégio Barão de Antonina de Mafra, das 9h às 12h e das 13h às 19h.