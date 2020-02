Oficinas da Casa de Cultura de Mafra estão com inscrições abertas

A Prefeitura de Mafra informa que estão abertas, desde sexta-feira, dia 31 de janeiro, as inscrições para as Oficinas Culturais de música (violão, teclado, acordeão e ukulele), pintura (tela e tecido), corte e costura, dança, artesanato em fuxico e feltro, fios (tricô, crochê, bordado livre e patchwork), desenho e teatro. Para o mês de março, estão previstas as oficinas de reciclados e canto.

As inscrições podem ser feitas no Departamento de Cultura, na Rua Felipe Schmidt, 494 (fundos) no horário das 8h às 12h e das 13h30h às 17h. O custo da mensalidade será de R$ 40 para aulas de uma ou duas horas de duração e de R$ 50 para aulas com duração de três horas. As aulas iniciam na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, todas na Casa da Cultura.

As oficinas culturais são uma parceria entre Associação Amigos da Cultura Mafrense e a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra.

INSTRUTORES ESCOLHIDOS PARA 2020

A Associação Amigos da Cultura Mafrense divulgou os instrutores escolhidos para as oficinas culturais para o ano de 2020. A escolha foi feita com base nos currículos e certificados de cursos apresentados.