Oral Unic Implantes inaugura unidade em Mafra

A estrutura da clínica recebeu investimento de cerca de 1 milhão de reais.

A cidade de Mafra passa a contar, a partir do dia 22 de junho, com uma unidade da Oral Unic Implantes, clínica especializada em implantodontia e com procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato dental, ortodontia, alinhadores invisíveis, botox, bichectomia, entre outros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“A Oral Unic conta com as mais avançadas tecnologias que a odontologia dispõe, além de especialistas extremamente qualificados, oferecendo um atendimento humanizado, que trata o paciente de forma única e com muito respeito, transformando assim não somente o sorriso, mas a vida desses pacientes. Nosso objetivo é oferecer uma estrutura moderna e diferenciada onde o paciente esqueça que está no dentista”.” afirma o Dr. Luis Felipe Erdmann, ortodontista, diretor clínico e responsável técnico. Ao lado dele como sócios estão os empresários Hamilton Erdmann e Carla Klostermann Piovezan.

Localizada na Rua Felipe Schmidt, número 1204, ao lado da Big Passo, a Oral Unic Mafra oferece o conceito All-in-one, que possibilita aos pacientes realizar todos os exames e acompanhamentos necessários para o tratamento em um só lugar.

Instalada em um ambiente amplo e agradável, com estrutura climatizada e 270 metros quadrados de área construída, a Oral Unic foi projetada para que o paciente tenha um atendimento único, conta com equipamentos de última geração, como raio-x panorâmico digital, que proporciona mais agilidade e assertividade nas entregas.

O local dispõe ainda de 5 consultórios e 1 centro cirúrgico devidamente equipado com monitor cardíaco, oxímetro e ventilação mecânica, salas confortáveis de pré e pós-operatório, oferecendo mais segurança aos atendimentos. “A Oral Unic é um modelo de clínica que traz o melhor aos nossos pacientes no que diz respeito à qualidade de atendimento, estrutura e tecnologia avançada”, finaliza Dr. Luis Felipe.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Sobre a Oral Unic

A Franquia Premium Oral Unic Implantes foi fundada em junho de 2016 em Itajaí (SC), conta com a melhor gestão no ramo, e está presente em mais 121 cidades além de Mafra, espalhadas por 15 estados (Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito federal e Tocantins).

Site e redes sociais

www.facebook.com/oralunicmafra

www.instagram.com/oralunicmafra

www.oralunicmafra.com.br