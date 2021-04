Orientação sobre prevenção à Covid-19 durante a Páscoa

“A Páscoa é um momento de comemorar a vida. Como você está cuidando da sua e da vida de sua família durante a pandemia?”

Este é o segundo ano consecutivo que o Brasil terá de celebrar a Páscoa dentro das medidas de segurança para evitar a disseminação do coronavírus. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta e um apelo à população para manter as medidas não farmacológicas de prevenção. “O vírus é transmitido por gotículas de saliva e aerossóis que ficam nos detalhes: nas superfícies dos objetos, na maçaneta da porta, entre outros locais. Essas gotículas carregam o coronavírus e infectam as pessoas a partir do contato com as mucosas: boca, nariz e olhos”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francesli Pereira.

Feriados: cuidados redobrados

A cultura de presentear e visitar parentes nos feriados deve ser revista, uma vez que a transmissão do coronavírus acontece de forma comunitária. A Saúde de Mafra orienta que ao comprar presentes ou chocolates, é importante higienizar as embalagens. “A Páscoa também pode ser celebrada em família por meio de um telefonema, uma mensagem, evitando a reunião de várias pessoas”, disse a coordenadora. Ela lembra ainda que o perfil epidemiológico do município está mudando, com a migração do vírus para as localidades do interior, onde há constatação de aumento de casos. Vale lembrar que seja em ambientes internos ou externos, o uso da máscara, o distanciamento social, o uso do álcool em gel 70% (higienização constante das mãos) e o não compartilhamento de objetos como bomba e cuia de chimarrão são imprescindíveis para evitar a contaminação.

Outra observação da coordenadora é quanto aos idosos já vacinados. “Mesmo os avós já vacinados, as medidas de prevenção precisam ser preservadas em família”, completou.

Vacinação avança

Mafra já avançou com a vacinação e está imunizando o público de 65 a 69 anos. Até o dia 31 de março, 331 idosos nesta faixa etária já haviam recebido a primeira dose da vacina. Ao todo, até esta data, 5984 doses foram aplicadas nos públicos-alvo. E a vacinação continua, seguindo os critérios do Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES.

A Secretaria de Saúde de Mafra informa ainda que a ampliação para outras faixas etárias dependerá do recebimento de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde. Os dados atualizados sobre a vacinação contra Covid-19 em Mafra podem ser acessados no site oficial da Prefeitura no VACINÔMETRO.

Reflexão

Informe-se

Para esclarecimentos sobre cadastro, agendamento de vacina, ou demais informações sobre vacinação contra Covid-19, o idoso ou seu familiar pode entrar em contato com a equipe de saúde do seu ESF. Seguem os telefones abaixo:

ESF Augusta Vitória – 98448-3531;

ESF Bela Vista do Sul – 3642-8678 e 98448-4650;

ESF CAIC – 3642-5586 e 98455-7082;

ESF Espigão do Bugre – 3643-5162 e 98454-8351;

ESF Faxinal – 3643-1008 e 98454-9625;

ESF Jardim América – 3642-9291 e 98455-0252;

ESF Restinga 3645 -1033 e 98436-2875;

ESF Saltinho do Canivete – 3643-7120 e 98448-3531;

ESF São Lourenço – 3642-8464 e 98455-0073

ESF Vila Nova – 3642-7124 e 8455-8095;

ESF Vista Alegre – 3642-8005 e 98455-0565;

ESF Butiá – 98448-2834;

ESF Central – 3641-5209 e 98436-2398.

Ouvidoria da Saúde: ligue 98402-8765