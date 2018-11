Orientações para o dia de Finados são dadas pela Prefeitura de Mafra

O município de Mafra informa que no dia 1º de novembro e no Dia de Finados, 2 de novembro, o Cemitério Municipal estará aberto para visitação com horário das 7h às 19h. No Dia de Finados será celebrada uma missa ao ar-livre nas dependências do Cemitério Municipal, às 9h, com o vigário Vilnei Carlos Pscheidt, da Paróquia Nossa Senhora da Graças. Como já é tradicional haverá barraquinhas montadas em frente ao cemitério vendendo flores e demais produtos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano informa que o prazo para construções, reformas e limpeza nos túmulos encerrou na última terça-feira, 30 de outubro, e poderá ser normalizado apenas após o feriado.

Referente ao acesso, a entrada no cemitério será somente permitida para pedestres. O acesso em carro é permitido apenas para pessoas com deficiência – cadeirantes e com limitações de locomoção.

TRÂNSITO

Nestes dias, informa-se ainda que o trânsito será modificado nas vias de acesso ao Cemitério Municipal. Sendo realizado da seguinte forma:

– Dia 01/11: as ruas terão liberação parcial com sinalização de cones, seguindo na praça Rio Branco será interrompido o trânsito em direção à rua Ingrácio José Corrêa. E para quem vem do bairro Restinga, direção à Vila Ivete terá que virar à direita na rua Independência e após a esquerda para a rua João Kuss.

– Dia 02/11: será proibido o trânsito na rua Ingrácio José Correa, sendo o trecho próximo à esquina da rua Santa Cruz até a Capela Mortuária esquina com a rua Independência. No trecho da esquina da Capela Mortuária, pede-se atenção especial aos motoristas nestes dias.