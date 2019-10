Outubro Rosa: prevenção e empoderamento no CAPS I de Mafra

A última segunda-feira foi de orientação e empoderamento das mulheres frequentadoras do CAPS I de Mafra. O dia foi voltado inteiramente ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

O dia especial foi regado de palestras com as voluntárias Soroptimistas e com as embaixadoras do dia laranja, celebrado todo dia 25 em prol da eliminação da violência contra as mulheres.

Houve também a distribuição de brindes da Secretaria Municipal da Saúde sobre a prevenção do câncer de mama. E para fechar o dia especial para as usuárias, os alunos das escolas de curso Canal C e Instituto Mix, elevaram a autoestima com a promoção de esmaltaria, maquiagem, corte de cabelo e escova para todas elas.

É válido ressaltar que todas as ações do CAPS só vêm a complementar as atividades realizadas também nas ESFs do município, pois todos têm direito aos cuidados de saúde na sua integralidade.