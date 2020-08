Página online vai incentivar empresas locais

Compartilhar no Facebook

Na última semana, a ACI de Mafra lançou em seu site a página “Negocie ACIM” com o objetivo de apoiar e divulgar as empresas de Riomafra. A ferramenta também visa estimular a população para que conheça as empresas e empreendedores locais, além de comprar e utilizar os serviços.

Na nova rede de negócios online, é possível realizar o cadastro da empresa e deixar disponível informações como os produtos oferecidos, endereço, redes sociais, telefone para contato e até mesmo imagens da empresa. Desta forma, o usuário pode conhecer e acessar informações completas sobre o que a empresa está oferecendo naquele momento.

Além disso, em parceria com o SEBRAE, a ACI de Mafra também disponibiliza na nova página capacitações EAD nas mais diversas áreas e de forma gratuita. Basta acessar a aba “capacitações online” e escolher o curso desejado.

Atualmente, conforme dados da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense, Mafra possui duas mil empresas ativas e contribuintes do ICMS. O intuito é que este cenário se mantenha ou até mesmo cresça no município. Por isso, a ACI de Mafra destina a página “Negocie ACIM” para os associados que desejam tornar a sua empresa mais forte através da divulgação.

Vamos juntos garantir o desenvolvimento das empresas locais! Acesse a página “Negocie ACIM” pelo link: http://acimafra.com.br/site/negocie-acim/