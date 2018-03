Pais de alunos de berçário e maternal recebem informações sobre adaptação na escola

Com a finalidade de oferecer informações, esclarecimentos e suporte aos pais de alunos que ingressam no berçário ou maternal, a direção do CEIM Restinga ofereceu na noite da última terça-feira, 20, palestra com a psicóloga do setor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, da Secretaria Municipal de Educação de Mafra, Talita Pacheco Valério.

Muitos dos temas apresentados referem-se a certas dificuldades que os pais enfrentam no inicio da jornada dos filhos na escola, como mordidas, autonomia, estimulação, superproteção, entre outros. A diretora da unidade, Veridiana Witt explicou que é importante os pais ouvirem sobre esses temas e atuarem como parceiros escola. “Estamos sempre abertos para conversar sobre qualquer dificuldade enfrentada nesse período de adaptação”, afirmou reforçando que a união entre pais e escola fortalece a todos.

A Psicóloga Talita Valério falou sobre “A importância da educação infantil para a criança”. Destacou que os pais devem evitar que a criança falte, a menos que esteja doente. Que devem evitar a superproteção, ao contrário, sendo necessária a estimulação dos filhos. Abordou ainda temas como a retirada da mamadeira, fraldas e chupetas; a estimulação da fala e da linguagem; a relação entre pais e filhos, salientando aspectos da afetividade, carinho, escuta, atenção, regras e cuidados. Falou das birras, da necessidade de responsabilizar as crianças pelos seus atos e de ensinar as crianças a lidar com frustrações.

A coordenadora de departamento de Atendimento Educacional Especializado, Ana Claudia Rauen acompanhou a palestra. Ela parabenizou a iniciativa da direção em esclarecer dúvidas dos pais.